МИД ПМР: новые фискальные меры Кишинева идут вразрез с договоренностями

ТИРАСПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости. Введение новых фискальных мер Кишинёвом в отношении Приднестровья идет вразрез с обязательствами переговорного процесса, заявил в интервью РИА Новости глава министерства иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев.

Кишинев в ближайшее время планирует ввести новые фискальные меры в отношении Приднестровья, в том числе впервые начать взимать НДС и акцизы с приднестровских предприятий в бюджет Молдавии , не исключено введение НДС до 20%.

"Блокадный прессинг Республики Молдова также идет вразрез с документом "Принципы и процедуры ведения переговоров в рамках Постоянного совещания…" от 18 апреля 2012 года, который предполагает отказ от любых форм давления, последовательный конструктивный диалог и добросовестное исполнение достигнутых договорённостей", - сказал Игнатьев

Глава МИД ПМР также добавил, что в каждом протоколе заседаний переговорного формата "5+2", начиная с Берлинского, есть пункт, которым стороны подтверждали обязательства "решать все вопросы исключительно путём переговоров при содействии посредников".

"Аналогичные формулировки содержатся и в более ранних, базовых договорённостях, положивших начало политическому переговорному процессу", - отметил Игнатьев.