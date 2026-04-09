Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:12 09.04.2026
МИД ПМР: новые фискальные меры Кишинева идут вразрез с договоренностями

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкФлаг Молдавии
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Флаг Молдавии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТИРАСПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости. Введение новых фискальных мер Кишинёвом в отношении Приднестровья идет вразрез с обязательствами переговорного процесса, заявил в интервью РИА Новости глава министерства иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев.
Кишинев в ближайшее время планирует ввести новые фискальные меры в отношении Приднестровья, в том числе впервые начать взимать НДС и акцизы с приднестровских предприятий в бюджет Молдавии, не исключено введение НДС до 20%.
"Блокадный прессинг Республики Молдова также идет вразрез с документом "Принципы и процедуры ведения переговоров в рамках Постоянного совещания…" от 18 апреля 2012 года, который предполагает отказ от любых форм давления, последовательный конструктивный диалог и добросовестное исполнение достигнутых договорённостей", - сказал Игнатьев.
Глава МИД ПМР также добавил, что в каждом протоколе заседаний переговорного формата "5+2", начиная с Берлинского, есть пункт, которым стороны подтверждали обязательства "решать все вопросы исключительно путём переговоров при содействии посредников".
"Аналогичные формулировки содержатся и в более ранних, базовых договорённостях, положивших начало политическому переговорному процессу", - отметил Игнатьев.
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Ранее Украина временно приостановила деятельности военных наблюдателей в миротворческой операции на Днестре, также была приостановлена работа формата "5+2" из-за конфликта посредников в лице РФ и Украины. Вместо этого проводятся встречи в формате "1+1", которые предполагают участие переговорщиков от Кишинева и Тирасполя и посредника в лице представителей миссии ОБСЕ.
В миреКишиневУкраинаТираспольВиталий ИгнатьевОБСЕ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала