МИД ПМР: новые фискальные меры Кишинева идут вразрез с договоренностями

ТИРАСПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости. Введение новых фискальных мер Кишинёвом в отношении Приднестровья идет вразрез с обязательствами переговорного процесса, заявил в интервью РИА Новости глава министерства иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев.
"Блокадный прессинг Республики Молдова также идет вразрез с документом "Принципы и процедуры ведения переговоров в рамках Постоянного совещания…" от 18 апреля 2012 года, который предполагает отказ от любых форм давления, последовательный конструктивный диалог и добросовестное исполнение достигнутых договорённостей", - сказал Игнатьев.
Глава МИД ПМР также добавил, что в каждом протоколе заседаний переговорного формата "5+2", начиная с Берлинского, есть пункт, которым стороны подтверждали обязательства "решать все вопросы исключительно путём переговоров при содействии посредников".
"Аналогичные формулировки содержатся и в более ранних, базовых договорённостях, положивших начало политическому переговорному процессу", - отметил Игнатьев.
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Ранее Украина временно приостановила деятельности военных наблюдателей в миротворческой операции на Днестре, также была приостановлена работа формата "5+2" из-за конфликта посредников в лице РФ и Украины. Вместо этого проводятся встречи в формате "1+1", которые предполагают участие переговорщиков от Кишинева и Тирасполя и посредника в лице представителей миссии ОБСЕ.
Глава МИД ПМР призвал выводить из искусственной комы формат "5+2"
24 ноября 2025, 22:11