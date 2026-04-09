Медведев оценил риски возникновения новых инфекций

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Риски возникновения новых инфекций остаются серьезными, важно вести мониторинг, не допуская завоза опасных заболеваний, заявил на заседании межведомственной комиссии Совбеза по противодействию современным угрозам биологической безопасности заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"Риски возникновения новых инфекций остаются весьма серьезными. Это связано и с высокой контагиозностью ряда возбудителей, их способностей к быстрому распространению через границы. Именно поэтому важно вести системный мониторинг эпидемиологической обстановки, не допуская завоза опасных инфекционных заболеваний", - сказал Медведев.