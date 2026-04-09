19:34 09.04.2026 (обновлено: 20:03 09.04.2026)
Медведев высказался о технологическом суверенитете России в эпидемиологии

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев отметил важность продолжения работы над обеспечением технологической независимости страны в эпидемиологической сфере.
В четверг Медведев опубликовал в канале на платформе Max запись заседания межведомственной комиссии Совбеза по противодействию современным угрозам биологической безопасности.
"Надо продолжить работу над обеспечением технологической независимости нашей страны в этой (эпидемиологической - ред.) сфере - здесь тоже есть, чем заниматься - и производить свои средства диагностики, профилактики и лечения инфекционных заболеваний на основе отечественных решений, чтобы мы ни от кого не зависели, чтобы нам в какой-то момент кислород не перекрыли", - сказал Медведев на заседании.
