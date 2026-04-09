Медведев указал на непрозрачность работы лабораторий США в других странах

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев указал на непрозрачность работы медицинских лабораторий США в других странах, что фактически нарушает конвенцию о запрещении бактериологического и токсинного оружия.
"Страны Запада, НАТО прежде всего, ну и особенно Соединенные Штаты Америки, более 30 лет ведут активную биологическую деятельность во всем мире. Они сформировали сеть из более 300 медицинских лабораторий практически по всему свету: и в Азии, и в Африке, и в Европе - причем работа там ведется абсолютно непрозрачно, фактически с нарушением конвенции о запрещении бактериологического и токсинного оружия", - заявил Медведев.
По его словам, в таких центрах идет сбор биологических материалов, изучается специфика распространения вирусов и самых опасных заболеваний, применяются технологии искусственного интеллекта и синтетической биологии, которые позволяют ускорить разработку патогенов.