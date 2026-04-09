Мантуров назвал условие укрепления позиций России в космической гонке

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Повышение эффективности предприятий ракетно-космической промышленности является первостепенной задачей России, для космической отрасли это является необходимым условием укрепления позиций в мировой космической гонке, сказал первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в рамках Российского космического форума.