"Роскосмос" реализует программу снижения стоимости пусковых услуг

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Госкорпорация "Роскосмос" реализовывает комплекс решений по снижению стоимости пусковых услуг, сообщил в четверг первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
"Для отрасли это необходимое условие укрепления своих позиций в мировой космической гонке и снижение стоимости полезных нагрузок на орбиту. Следуя этому вектору, "Роскосмос" реализовывает комплекс решений по оптимизации всей цепочки создания стоимости пусковой услуги", - сказал в Мантуров на пленарном заседании Российского космического форума в Национальном центре "Россия".
В декабре 2025 года президент России Владимир Путин постановил ежегодно с 6 по 12 апреля проводить в стране Неделю космоса.
РИА Новости выступает информационным партнером Недели космоса-2026.