Нетаньяху поручил начать переговоры с Ливаном о разоружении "Хезболлы"

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 апр — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил кабинету министров начать прямые переговоры с Ливаном для разоружения шиитского движения "Хезболла" и заключения мира.

О перемирии Штаты и Иран договорились в ночь на среду, а на 10 апреля запланированы переговоры в Исламабаде. В основу будущего соглашения может лечь план Тегерана из десяти пунктов, который, как сообщалось, одобрил и Вашингтон.