Пезешкиан предупредил о последствиях израильских атак на Ливан
14:50 09.04.2026 (обновлено: 15:50 09.04.2026)
Пезешкиан предупредил о последствиях израильских атак на Ливан

Пезешкиан: Иран держит руку на спусковом крючке из-за атак Израиля на Ливан

© REUTERS / Louisa Gouliamaki — Разрушенное здание в Бейруте
Разрушенное здание в Бейруте
ТЕГЕРАН, 9 апр — РИА Новости. Атаки Израиля на Ливан могут сорвать переговоры с Соединенными Штатами, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан.
"Повторная агрессия сионистского режима — вопиющее нарушение первоначальной договоренности о прекращении огня. Это опасный признак обмана и несоблюдения возможных договоренностей. Продолжение этих действий сделает переговоры бессмысленными", — написал он в соцсети X.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.04.2026
"У вас этого нет". Иран сделал неожиданное предложение Трампу
Вчера, 14:17
Он подчеркнул, что Тегеран "держит руку на спусковом крючке и никогда не оставит ливанских братьев и сестер".
Накануне спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что Вашингтон уже нарушил три пункта мирного предложения, поэтому прекращение огня нецелесообразно. В частности, глава Пентагона Пит Хегсет вновь допустил силовое изъятие урана. А ЦАХАЛ нанесла мощный удар по Ливану, от которого, по последним данным, погибли почти 200 человек.
По словам американского вице-президента Джей Ди Вэнса, разногласия по Ливану стали "недопониманием", поскольку США и Израиль не включили эту республику в условия перемирия с Ираном.
О нем стороны договорились в ночь на среду. В основу будущего соглашения может лечь план Тегерана из десяти пунктов, который, как сообщалось, одобрил и Вашингтон. В числе прочего он включает снятие с ИРИ санкций, закрепление за ней контроля над Ормузским проливом, право на обогащение урана, а также прекращение боев по всем фронтам, включая операцию Израиля против шиитского движения "Хезболла" в Ливане.
Переговоры Ирана и США в Исламабаде запланированы на 10 апреля.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.04.2026
С третьей попытки: почему Иран согласился на переговоры с Америкой
Вчера, 08:00
 
