Последствия израильского удара по зданию в Бейруте

Источник сообщил о 14 погибших при ударах Израиля по югу Ливана

БЕЙРУТ, 9 апр - РИА Новости. Израильская боевая авиация нанесла массированные удары по семи населенным пунктам на юге Ливана, по предварительным данным погибли 14 человек и ранены трое, рассказал РИА Новости ливанский военно-полевой источник.

"За последние часы авиаударам врага подверглись семь населенных пунктов. Только по предварительным данным в результате атак в Зрарии погибли девять человек",- рассказал собеседник агентства.

Также по данным источника в результате израильских бомбардировок поселения Аббасия погибли пять человек и трое получили ранения.