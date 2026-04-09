10:39 09.04.2026 (обновлено: 10:47 09.04.2026)
Источник сообщил о 14 погибших при ударах Израиля по югу Ливана

© РИА НовостиПоследствия израильского удара по зданию в Бейруте
БЕЙРУТ, 9 апр - РИА Новости. Израильская боевая авиация нанесла массированные удары по семи населенным пунктам на юге Ливана, по предварительным данным погибли 14 человек и ранены трое, рассказал РИА Новости ливанский военно-полевой источник.
"За последние часы авиаударам врага подверглись семь населенных пунктов. Только по предварительным данным в результате атак в Зрарии погибли девять человек",- рассказал собеседник агентства.
Также по данным источника в результате израильских бомбардировок поселения Аббасия погибли пять человек и трое получили ранения.
В среду по данным министерства здравоохранения Ливана в результате массированных авиаударов Израиля по Бейруту, его пригороду и населенным пунктам на юге Ливана погибли 182 человека и 890 получили ранения. Таким образом общее число погибших в ходе конфликта со 2 марта достигло 1 739 человек.
Президент США Дональд Трамп в ночь на среду заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи позже заявил об открытии Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Говоря о ситуации в Ливане, Трамп заявил, что прекращение ударов Израиля по этой стране не было включено в соглашение о прекращении огня с Ираном из-за шиитского движения "Хезболлах".
В миреЛиванИранИзраильДональд ТрампАббас АракчиХезболлаВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
