Рейтинг@Mail.ru
Литовского замминистра отправят работать на Украину за слова о Крыме - РИА Новости, 09.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:34 09.04.2026 (обновлено: 15:30 09.04.2026)
Литовского замминистра отправят работать на Украину за слова о Крыме

Литовского замминистра отправят на Украину за слова о принадлежности Крыма

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкФлаг Литвы
Флаг Литвы - РИА Новости, 1920, 09.04.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Флаг Литвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Глава Минздрава Литвы Мария Якубаускене отправит своего заместителя Арномедаса Гальдикаса на Украину из-за ответа на вопрос о Крыме, сообщил портал LRT.
Замминистра столкнулся с критикой со стороны общественности после интервью, в котором он не смог сказать, кому принадлежит полуостров. Сначала чиновник ответил, что не знает, но под давлением журналистов отнес Крым к Украине.
"Я уже сказала ему вчера, что он должен поехать", — приводит СМИ слова Якубаускене.
Отмечается, что глава ведомства приняла это решение после обсуждения ситуации с премьером Литвы Ингой Ругинене. При этом неизвестно, когда именно Гальдикас отправится на Украину и что он будет там делать.
В миреРеспублика КрымУкраинаРоссияЛитва
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала