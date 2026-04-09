Литовского замминистра отправят работать на Украину за слова о Крыме

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Глава Минздрава Литвы Мария Якубаускене отправит своего заместителя Арномедаса Гальдикаса на Украину из-за ответа на вопрос о Крыме, сообщил портал LRT.
Замминистра столкнулся с критикой со стороны общественности после интервью, в котором он не смог сказать, кому принадлежит полуостров. Сначала чиновник ответил, что не знает, но под давлением журналистов отнес Крым к Украине.
"Я уже сказала ему вчера, что он должен поехать", — приводит СМИ слова Якубаускене.
Отмечается, что глава ведомства приняла это решение после обсуждения ситуации с премьером Литвы Ингой Ругинене. При этом неизвестно, когда именно Гальдикас отправится на Украину и что он будет там делать.