Лихачев рассказал об эвакуации сотрудников с АЭС "Бушер"

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. "Росатом" без каких-либо рисков уже эвакуировал с иранской АЭС "Бушер" более 500 российских сотрудников, там пока остаются 128 человек, сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
"Мы без каких-либо рисков инцидентов провели эвакуацию практически 500 с лишним человек... На "Бушере" у нас остается где-то около 128 человек", - сказал Лихачев журналистам.
