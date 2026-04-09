Лихачев рассказал об эвакуации сотрудников с АЭС "Бушер"

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. "Росатом" без каких-либо рисков уже эвакуировал с иранской АЭС "Бушер" более 500 российских сотрудников, там пока остаются 128 человек, сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев.