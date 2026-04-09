"Росатом" готов к трехстороннему сотрудничеству по вопросу иранского урана - РИА Новости, 09.04.2026
14:32 09.04.2026 (обновлено: 14:48 09.04.2026)
"Росатом" готов к трехстороннему сотрудничеству по вопросу иранского урана

Лихачев: "Росатом" готов к трехстороннему сотрудничеству по иранскому урану

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. "Росатом" готов как двухстороннему, так и трехстороннему сотрудничеству в возможном решении вопроса иранского обогащенного урана, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
Предложения России по возможному техническому решению вопроса обогащенного иранского урана остаются "на столе", сказал Лихачев журналистам. По его словам, есть вариант "разыграть" этот вопрос "на троих". "Еще с какой бы то ни было страной, для которой уран - это важная, нужная компетенция, часть своих технологий", - отметил Лихачев.
"Росатом" готов и к такому сотрудничеству, сообщил он.
"И мне кажется, что как в двухстороннем, так и трехстороннем формате сотрудничество над решением проблемы обогащенного урана в Иране было бы знаковой, правильной частью этой большой сделки", - добавил Лихачев.
