21:08 09.04.2026
Агроном рассказал о шансе вырастить жарким летом на даче южные плоды

Агроном Блокин-Мечталин: жаркое лето позволит дачникам вырастить арбузы и дыни

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Арбуз. Архивное фото
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Жаркое лето дает дачникам средней полосы возможность вырастить в открытом грунте арбузы и дыни на уровне южных регионов, если правильно выбрать гибриды, соблюсти сроки посева и обеспечить растениям подготовленную почву, считает генеральный директор "Агрофирмы Партнер" Василий Блокин-Мечталин.
"По прогнозам синоптиков, предстоящее лето обещает быть по-настоящему жарким. Для дачников и огородников это не только повод внимательнее относиться к поливу и защите растений, но и уникальная возможность расширить привычный ассортимент культур. Повышенные температуры создают условия, при которых даже "южные" растения могут успешно расти в средней полосе", - сказал Блокин-Мечталин деловой газете ВЗГЛЯД.

Он отметил, что экзотические культуры становятся по-настоящему доступными. Арбузы и дыни традиционно ассоциируются только с южными регионами, такими как Волгоградская и Астраханская области, но благодаря современным селекционным достижениям сегодня их можно выращивать практически повсеместно.
По его словам, на сегодня арбуз остается культурой, чувствительной к перепадам температуры, особенно к холодной почве, но именно жаркое лето дает возможность выращивать его в средней полосе максимально приближенно к южной технологии - в открытом грунте.
"Дыни менее требовательны к условиям и легче адаптируются к погодным колебаниям, поэтому подходят даже тем, кто только начинает знакомство с бахчевыми культурами. Современные гибриды отличаются сладкой, ароматной мякотью, хорошей урожайностью и подходят как для употребления в свежем виде, так и для переработки. При этом каждый гибрид имеет свои вкусовые оттенки и особенности текстуры – от более нежной и сочной до плотной и слегка хрустящей", - добавил Блокин-Мечталин.
Он подчеркнул, что важно учитывать, что дыня формирует урожай на боковых побегах, поэтому для получения хорошего результата растения необходимо правильно формировать, прищипывая основной стебель.
Астраханская область, Россия, Общество
 
 
