Агроном рассказал о шансе вырастить жарким летом на даче южные плоды

"По прогнозам синоптиков, предстоящее лето обещает быть по-настоящему жарким. Для дачников и огородников это не только повод внимательнее относиться к поливу и защите растений, но и уникальная возможность расширить привычный ассортимент культур. Повышенные температуры создают условия, при которых даже "южные" растения могут успешно расти в средней полосе", - сказал Блокин-Мечталин деловой газете ВЗГЛЯД .

По его словам, на сегодня арбуз остается культурой, чувствительной к перепадам температуры, особенно к холодной почве, но именно жаркое лето дает возможность выращивать его в средней полосе максимально приближенно к южной технологии - в открытом грунте.

"Дыни менее требовательны к условиям и легче адаптируются к погодным колебаниям, поэтому подходят даже тем, кто только начинает знакомство с бахчевыми культурами. Современные гибриды отличаются сладкой, ароматной мякотью, хорошей урожайностью и подходят как для употребления в свежем виде, так и для переработки. При этом каждый гибрид имеет свои вкусовые оттенки и особенности текстуры – от более нежной и сочной до плотной и слегка хрустящей", - добавил Блокин-Мечталин.