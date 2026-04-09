Блогер Лерчек, проходящая лечение от рака, побрилась налысо

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Блогер Лерчек (Валерия Чекалина) , которая проходит лечение от рака желудка четвёртой стадии, побрилась налысо, сообщил в соцсетях отец ее четвертого ребёнка, тренер по танцам Луис Сквиччиарини.

Сквиччиарини опубликовал в соцсетях видео, где блогер стрижёт волосы, а затем бреет голову налысо машинкой.

"Выпадение волос началось после первой химии", - написал он в публикации.

Сквиччиарини пояснил, что при расчёсывании Лерчек собирала волосы "большими клоками", поэтому приняла решение побриться налысо.

В феврале блогер родила четвертого ребенка, на следующий день после выписки из роддома ее госпитализировали в онкологическую реанимацию. У нее диагностирован рак желудка 4-й стадии. Все это время она находилась под домашним арестом по делу о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ . Суд выделил уголовное дело в отношении неё в отдельное производство и приостановил до выздоровления, ей также был отменён домашний арест.