Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:45 09.04.2026
Блогер Лерчек, проходящая лечение от рака, побрилась налысо

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Блогер Лерчек (Валерия Чекалина) , которая проходит лечение от рака желудка четвёртой стадии, побрилась налысо, сообщил в соцсетях отец ее четвертого ребёнка, тренер по танцам Луис Сквиччиарини.
Сквиччиарини опубликовал в соцсетях видео, где блогер стрижёт волосы, а затем бреет голову налысо машинкой.
"Выпадение волос началось после первой химии", - написал он в публикации.
Сквиччиарини пояснил, что при расчёсывании Лерчек собирала волосы "большими клоками", поэтому приняла решение побриться налысо.
В феврале блогер родила четвертого ребенка, на следующий день после выписки из роддома ее госпитализировали в онкологическую реанимацию. У нее диагностирован рак желудка 4-й стадии. Все это время она находилась под домашним арестом по делу о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ. Суд выделил уголовное дело в отношении неё в отдельное производство и приостановил до выздоровления, ей также был отменён домашний арест.
Сейчас Лерчек проходит лечение в НМИЦ онкологии имени Блохина.
ОАЭВалерия ЧекалинаОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала