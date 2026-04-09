Появились подробности разговора Лаврова с Аракчи

МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров в разговоре с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи подчеркнул, что Москва исходит из того, что договоренности о прекращении огня на Ближнем Востоке распространяются в том числе и на Ливан, сообщили в четверг в МИД России.
"Москва твёрдо исходит из того, что упомянутые договоренности, как было объявлено пакистанскими посредниками, имеют региональное измерение и, в частности, распространяются на Ливан", - сказано в заявлении на сайте министерства.
Президент США Дональд Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи позже заявил об открытии Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.