Появились подробности разговора Лаврова с Аракчи

МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров в разговоре с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи подчеркнул, что Москва исходит из того, что договоренности о прекращении огня на Ближнем Востоке распространяются в том числе и на Ливан, сообщили в четверг в МИД России.