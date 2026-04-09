При падении обломков БПЛА в Крымске пострадали три человека

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Три человека получили ранения при падении обломков дрона на территорию нефтебазы в Крымске, сообщил оперштаб Краснодарского края.
"Двоих госпитализировали, еще одному оказали необходимую медицинскую помощь на месте", — говорится в посте в Telegram-канале.
После ЧП начался пожар, к тушению которого привлекли 80 человек и 29 единиц техники, в том числе от МЧС. К утру возгорание ликвидировали, добавили в ведомстве.
По данным Минобороны, за минувшую ночь ПВО сбила 69 беспилотников, в том числе над территорией Краснодарского края. Как сообщили глава региона Вениамин Кондратьев, в поселке Саук-Дере Крымского района при падении фрагментов БПЛА погиб мужчина.
