При падении обломков БПЛА в Крымске пострадали три человека
09:31 09.04.2026 (обновлено: 10:37 09.04.2026)
При падении обломков БПЛА в Крымске пострадали три человека

В Крымске из-за падения обломков БПЛА на нефтебазу пострадали три человека

Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Три человека получили ранения при падении обломков дрона на территорию нефтебазы в Крымске, сообщил оперштаб Краснодарского края.
"Двоих госпитализировали, еще одному оказали необходимую медицинскую помощь на месте", — говорится в посте в Telegram-канале.
После ЧП начался пожар, к тушению которого привлекли 80 человек и 29 единиц техники, в том числе от МЧС. К утру возгорание ликвидировали, добавили в ведомстве.
По данным Минобороны, за минувшую ночь ПВО сбила 69 беспилотников, в том числе над территорией Краснодарского края. Как сообщили глава региона Вениамин Кондратьев, в поселке Саук-Дере Крымского района при падении фрагментов БПЛА погиб мужчина.
ПроисшествияКрымскКраснодарский крайВениамин КондратьевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
