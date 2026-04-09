02:44 09.04.2026 (обновлено: 05:57 09.04.2026)
Роспотребнадзор принимает меры по недопущению на рынок крема La Roche‑Posay

Роспотребнадзор предупредил об опасности крема La Roche‑Posay с бензолом

© РИА Новости / Александр Вильф
Шеврон на форме сотрудника Роспотребнадзора. Архивное фото
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Роспотребнадзор принимает меры по недопущению дистанционной продажи крема французского производителя La Roche-Posay, в котором может содержаться бензол, сообщил Роспотребнадзор.
Ранее издание Bloomberg сообщило, что в популярном аптечном креме от прыщей La Roche-Posay нашли превышение допустимой нормы опасного вещества — бензола.
"В связи с появившейся в СМИ информацией о наличии в обороте на маркетплейсах французского крема La Roche‑Posay, содержащего, предположительно, бензол, Роспотребнадзор принимает меры в рамках действующего законодательства Российской Федерации", — говорится в сообщении на канале ведомства на платформе Max.
Также Роспотребнадзор направил официальное письмо в адрес Ассоциации компаний интернет‑торговли с требованием принять меры по недопущению дистанционной реализации данной продукции.
Девушка в магазине косметики - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
В Роспотребнадзоре рассказали, опасны ли пробники косметики
7 марта, 10:19
 
