Роспотребнадзор принимает меры по недопущению на рынок крема La Roche‑Posay

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Роспотребнадзор принимает меры по недопущению дистанционной продажи крема французского производителя La Roche-Posay, в котором может содержаться бензол, сообщил Роспотребнадзор.

Ранее издание Bloomberg сообщило, что в популярном аптечном креме от прыщей La Roche-Posay нашли превышение допустимой нормы опасного вещества — бензола.

"В связи с появившейся в СМИ информацией о наличии в обороте на маркетплейсах французского крема La Roche‑Posay, содержащего, предположительно, бензол, Роспотребнадзор принимает меры в рамках действующего законодательства Российской Федерации", — говорится в сообщении на канале ведомства на платформе Max.