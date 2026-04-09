В ГД рассказали, что делать при обнаружении оформленного без ведома кредита - РИА Новости, 09.04.2026
02:29 09.04.2026 (обновлено: 05:55 09.04.2026)
В ГД рассказали, что делать при обнаружении оформленного без ведома кредита

РИА Новости: при обнаружении чужого кредита нужно обратиться в БКИ или полицию

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Если россиянин обнаружил, что без его ведома на его имя оформили кредит, необходимо обратиться в бюро кредитных историй с требованием проверить и аннулировать соответствующую запись, а при подозрении на мошенничество — в полицию, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Свищев (ЛДПР).
"Если вы нашли кредит, который не брали, то это тревожный звоночек. Возможно, кто-то воспользовался вашими документами. В таком случае нужно сразу обращаться в бюро кредитных историй с требованием проверить запись и исключить ее из вашей истории, а при подозрении на мошенничество — в полицию", — сказал Свищев.
Парламентарий также посоветовал обратить в банк или МФО, выдавшую кредит, с требованием предоставить документы, подтверждающие оформление. По его словам, если подписи на документах стоят не ваши, то это основание для обращения в полицию. Свищев также призвал сохранять все копии заявлений и ответов, так как они могут пригодиться, если дело дойдет до суда.
"Если вы обнаружили на свое имя открытый счет или банковскую карту, то необходимо обратиться в банк, где открыт счет, с паспортом. Сотрудники банка проверят информацию и, если счет открыт мошенниками, помогут его закрыть", — отметил он.
Депутат также рекомендовал направить заявление в полицию о том, что персональные данные гражданина были использованы без его согласия.
"Если по счету уже были операции, сообщите об этом в налоговую, возможно, на вас пытаются навесить налоговые обязательства", — заключил он.
