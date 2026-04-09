Умерла актриса Галина Козулина

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Актриса Галина Козулина, известная по ролям в сериалах "Невский", "Великолепная пятерка" и других, умерла 7 апреля, сообщили в окружении артистки.
"Галина Эльбрусовна умерла 7 апреля после продолжительной болезни", - сказала собеседница aif.ru.
Одна из коллег также рассказала aif.ru, что причиной смерти актрисы могла стать онкология.
Коллеги Козулиной рассказали, что прощание с ней пройдет в Карелии 10 апреля в мемориальном зале №1 с 14.00 до 15.00. Поминки пройдут в Доме актера, а похоронят актрису на Ново-Вилговском кладбище в Прионежском районе.
Галина Козулина родилась 21 сентября 1957 года. Она играла в театрах Магнитогорска, Читы, Орла, Воркуты, Архангельска. Также она снималась в фильме "Ананас", сериалах "Великолепная пятерка", "Невский", "Свои" и других.