На аукционе продали сумку из кожи тираннозавра: как ее удалось создать

© REUTERS / Piroschka Van De Wouw Сумка, изготовленная с использованием коллагена, полученного из окаменелостей тираннозавра Рекса, выставлена в музее ArtZoo в Амстердаме, Нидерланды

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Звучит как сюжет фантастического фильма о будущем, но это реальность. Ученые и дизайнеры создали то, что казалось невозможным: первую в мире сумку из кожи тираннозавра. Как удалось "воскресить" хищника возрастом 66 миллионов лет?

От палеонтологии к высокой моде

Проект — плод сотрудничества компаний The Organoid Company , Lab-Grown Leather Ltd. и крупного креативного агентства VML. Дизайнер изделия — известный бренд Enfin Levé, специализирующийся на авангардной моде.

История началась задолго до этого момента. В 1988 году в скальных отложениях Монтаны обнаружили фрагменты коллагена динозавра — белка, отвечающего за структуру кожи. На протяжении десятилетий эта находка оставалась очередной научной достопримечательностью в музеях. Но в 2026 году технологические достижения позволили превратить мертвый белок в живой материал.

Как вырастить кожу в пробирке

Процесс похож на магию, но это чистая наука. Исследователи использовали частично сохранившиеся молекулы коллагена из окаменелостей. Ключевую роль сыграл искусственный интеллект — он помог реконструировать предполагаемую трехмерную структуру белка, заполнив недостающие фрагменты на основе данных о современных животных.

Затем синтезировали ДНК согласно восстановленной структуре и "вырастили" материал в лабораторных условиях. Результат впечатляет: получилась кожа, которая обладает свойствами натурального материала — эластичностью, прочностью, текстурой.

Процесс занял годы исследований и требовал больших финансовых инвестиций.

Эстетика встречает науку

Дизайнеры не просто создали функциональную сумку — они решили сделать ее произведением искусства. На коже имитируют текстуру с эффектом царапин, напоминающих следы когтей тираннозавра.

Сумка была выставлена в Амстердаме — в музее Art Zoo, где ее разместили рядом с полноразмерной моделью тираннозавра. Это не просто экспозиция — это театральный жест, который рассказывает историю: от вымершего существа к предмету современной роскоши.

После завершения шестинедельной выставки сумка поступила на аукцион. Стартовая цена установлена на отметке 575 000 евро (примерно 57 миллионов рублей).

Для сравнения: люксовые сумки известных брендов стоят десятки миллионов рублей, но они сделаны из кожи коров или крокодилов. Здесь же артефакт, созданный из белка, которому 66 миллионов лет.