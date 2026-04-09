В Китае назвали подвиг Гагарина памятником развитию освоения космоса

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Полет первого космонавта Юрия Гагарина 12 апреля 1961 года воплотил мечты всего человечества и стал памятником развитию освоения космоса, считает заместитель руководителя Китайской национальной космической администрации Бань Чжигун.
"Шестьдесят пять лет назад Гагарин, воплощая мечты всего человечества, бросил вызов земной гравитации и успешно вышел в космос", - сказал он, выступая на Российском космическом форуме.
Китайский чиновник подчеркнул, что подвиг Гагарина разжег страсть всего человечества к исследованию вселенной, создав "неизгладимый духовный памятник развитию глобального освоения космоса".
