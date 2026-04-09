"Роскосмос" анонсировал дальнейшие пуски спутников широкополосного доступа

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Следующие пуски серийных спутников группировки широкополосного доступа в интернет пройдут в ближайшее время, сообщил в четверг гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов.
"Две недели назад мы успешно вывели на орбиту 16 серийных аппаратов нашей новой современной низкоорбитальной системы широкополосного доступа в интернет с космодрома Плесецк. Сейчас уже эти аппараты переданы оператору на управление, и в ближайшее время будут еще серийные пуски, чтобы довести группировку до заданных характеристик. Первый шаг был крайне важен и волнителен для нас", - сказал Баканов на пленарном заседании Российского космического форума в Национальном центре "Россия".
В декабре 2025 года президент России Владимир Путин постановил ежегодно с 6 по 12 апреля проводить в стране Неделю космоса.
