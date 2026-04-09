Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:15 09.04.2026
"Роскосмос" анонсировал дальнейшие пуски спутников широкополосного доступа

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Следующие пуски серийных спутников группировки широкополосного доступа в интернет пройдут в ближайшее время, сообщил в четверг гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов.
"Две недели назад мы успешно вывели на орбиту 16 серийных аппаратов нашей новой современной низкоорбитальной системы широкополосного доступа в интернет с космодрома Плесецк. Сейчас уже эти аппараты переданы оператору на управление, и в ближайшее время будут еще серийные пуски, чтобы довести группировку до заданных характеристик. Первый шаг был крайне важен и волнителен для нас", - сказал Баканов на пленарном заседании Российского космического форума в Национальном центре "Россия".
В декабре 2025 года президент России Владимир Путин постановил ежегодно с 6 по 12 апреля проводить в стране Неделю космоса.
РИА Новости выступает информационным партнером Недели космоса-2026.
ПлесецкРоссияДмитрий БакановВладимир ПутинРоскосмосВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала