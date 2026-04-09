Путин отметил важность объединения для освоения космоса

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Важно объединять усилия государства, бизнеса и науки для того, чтобы Россия удерживала лидирующие позиции в сфере освоения космоса, сообщил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства обратился с приветствием к участникам, организаторам и гостям первого Российского космического форума. Текст обращения зачитал первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
"Подчеркну, чтобы двигаться вперед, удерживать лидирующие позиции в сфере освоения космоса, исключительно важно объединять на этом стратегическом направлении усилия государства, бизнеса, исследовательских команд, совместно решать масштабные, востребованные временем задачи по совершенствованию производственной базы и наземной инфраструктуры отрасли", - сообщил Путин.
В России с 6 по 12 апреля проходит Неделя космоса, РИА Новости выступает ее информационным партнером.