Путин отметил важность объединения для освоения космоса

16:48 09.04.2026 (обновлено: 16:55 09.04.2026)
Путин отметил важность объединения различных сфер для освоения космоса

Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-28" с космодрома Байконур. Архивное фото
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Важно объединять усилия государства, бизнеса и науки для того, чтобы Россия удерживала лидирующие позиции в сфере освоения космоса, сообщил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства обратился с приветствием к участникам, организаторам и гостям первого Российского космического форума. Текст обращения зачитал первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
"Подчеркну, чтобы двигаться вперед, удерживать лидирующие позиции в сфере освоения космоса, исключительно важно объединять на этом стратегическом направлении усилия государства, бизнеса, исследовательских команд, совместно решать масштабные, востребованные временем задачи по совершенствованию производственной базы и наземной инфраструктуры отрасли", - сообщил Путин.
В России с 6 по 12 апреля проходит Неделя космоса, РИА Новости выступает ее информационным партнером.
