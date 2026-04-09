Рейтинг@Mail.ru
Человек еще долго будет в центре космических миссий, заявили в "Роскосмосе" - РИА Новости, 09.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:25 09.04.2026
Человек еще долго будет в центре космических миссий, заявили в "Роскосмосе"

Крикалев: человек еще долго будет в центре космических миссий

© NASAМКС
МКС - РИА Новости, 1920, 09.04.2026
© NASA
МКС. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Человек еще долго будет в центре космических миссий, потому что автоматизация эффективно работает лишь в рамках детерминированных программ, заявил заместитель гендиректора "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев.
"Долго, потому что любая автоматизация хорошо работает на детерминированных программах", - ответил Крикалев на вопрос журналиста о том, долго ли человек будет оставаться в центре космических миссий.
Он уточнил, что пока человеку нет замены в случаях, когда появляются новые вводные и неопределенность в том, как решать ту или иную задачу.
Сергей КрикалевРоскосмосВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала