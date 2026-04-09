Человек еще долго будет в центре космических миссий, заявили в "Роскосмосе"

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Человек еще долго будет в центре космических миссий, потому что автоматизация эффективно работает лишь в рамках детерминированных программ, заявил заместитель гендиректора "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев.

Он уточнил, что пока человеку нет замены в случаях, когда появляются новые вводные и неопределенность в том, как решать ту или иную задачу.