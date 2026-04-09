На Российском космическом форуме обсудили развитие отрасли

Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Дмитрий Баканов на сессии "Частный космос: инвестиции и модели роста для новой экосистемы" Российского космического форума в Москве

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Вопросы развития космической отрасли как самостоятельного сектора экономики, включая привлечение частных инвестиций и внедрение прикладных сервисов на основе космических данных, обсудили в рамках "Российского космического форума - 2026", передает корреспондент РИА Новости.

Российский космический форум проходит в четверг в Москве в Национальном центре "Россия" к 65-й годовщине полета Юрия Гагарина в космос.

"Так сложилось исторически, что участие государства в космической сфере в России всегда было мажоритарным. Вот такая архитектура у нас была. Но очень важно, что за последнее время происходит ряд трансформаций", - сказал гендиректор " Роскосмоса Дмитрий Баканов в ходе сессии "Частный космос: инвестиции и модели роста для новой экосистемы".

В мероприятии также принял участие заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Василий Шпак, который отметил, что ключевым барьером развития рынка космических сервисов остается разрыв между получением данных и их практическим применением.

"Есть космический сегмент, есть данные, но для рынка этого недостаточно. Почему? Потому что рынок сам по себе данные не потребляет. Рынку нужны сервисы - понятные, конкретные, в результате пользования которыми, он получал бы ощутимые, внятные, посчитанные экономические эффекты. Поэтому нужны понятные механизмы", - сказал Шпак.

Первый заместитель генерального директора компании " Иннопрактика Наталья Попова , в свою очередь, добавила, что поддержка частных высокотехнологичных компаний в различных отраслях напрямую влияет на прогресс в космической сфере. В связи с этим она рассказала, что в экосистеме "Иннопрактики" есть АНО "Инновационный инжиниринговый центр", который разработал механизм "доращивания".

"В чем основная идея? Спрос крупных госкорпораций консолидируется, и на базе уже консолидируемого спроса под гарантированный заказ доращиваются российские высокотехнологичные компании. Механизм "Инновационного инжинирингового центра" используется в реализации государственной программы "доращивания" отечественных предприятий до уровня требований крупных заказчиков. Уже сейчас поддержан 141 проект на 22,7 миллиарда рублей, а объем совокупного спроса по поддержанным проектам составляет 443 миллиарда рублей", - сказала Попова.

Она также отметила, что ключевым направлением развития космической отрасли является подготовка кадров: важно привлекать молодежь в инженерные специальности через раннюю профориентацию и практическое участие в проектах, чтобы обеспечить отрасль квалифицированными специалистами в будущем.