Рейтинг@Mail.ru
На Российском космическом форуме обсудили развитие отрасли - РИА Новости, 09.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:23 09.04.2026 (обновлено: 15:25 09.04.2026)
На Российском космическом форуме обсудили развитие отрасли

На Российском космическом форуме обсудили экономику отрасли

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкГенеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Дмитрий Баканов на сессии "Частный космос: инвестиции и модели роста для новой экосистемы" Российского космического форума в Москве
Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности Роскосмос Дмитрий Баканов на сессии Частный космос: инвестиции и модели роста для новой экосистемы Российского космического форума в Москве - РИА Новости, 1920, 09.04.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Дмитрий Баканов на сессии "Частный космос: инвестиции и модели роста для новой экосистемы" Российского космического форума в Москве
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Вопросы развития космической отрасли как самостоятельного сектора экономики, включая привлечение частных инвестиций и внедрение прикладных сервисов на основе космических данных, обсудили в рамках "Российского космического форума - 2026", передает корреспондент РИА Новости.
Российский космический форум проходит в четверг в Москве в Национальном центре "Россия" к 65-й годовщине полета Юрия Гагарина в космос.
"Так сложилось исторически, что участие государства в космической сфере в России всегда было мажоритарным. Вот такая архитектура у нас была. Но очень важно, что за последнее время происходит ряд трансформаций", - сказал гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов в ходе сессии "Частный космос: инвестиции и модели роста для новой экосистемы".
В мероприятии также принял участие заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Василий Шпак, который отметил, что ключевым барьером развития рынка космических сервисов остается разрыв между получением данных и их практическим применением.
"Есть космический сегмент, есть данные, но для рынка этого недостаточно. Почему? Потому что рынок сам по себе данные не потребляет. Рынку нужны сервисы - понятные, конкретные, в результате пользования которыми, он получал бы ощутимые, внятные, посчитанные экономические эффекты. Поэтому нужны понятные механизмы", - сказал Шпак.
Первый заместитель генерального директора компании "Иннопрактика" Наталья Попова, в свою очередь, добавила, что поддержка частных высокотехнологичных компаний в различных отраслях напрямую влияет на прогресс в космической сфере. В связи с этим она рассказала, что в экосистеме "Иннопрактики" есть АНО "Инновационный инжиниринговый центр", который разработал механизм "доращивания".
"В чем основная идея? Спрос крупных госкорпораций консолидируется, и на базе уже консолидируемого спроса под гарантированный заказ доращиваются российские высокотехнологичные компании. Механизм "Инновационного инжинирингового центра" используется в реализации государственной программы "доращивания" отечественных предприятий до уровня требований крупных заказчиков. Уже сейчас поддержан 141 проект на 22,7 миллиарда рублей, а объем совокупного спроса по поддержанным проектам составляет 443 миллиарда рублей", - сказала Попова.
Она также отметила, что ключевым направлением развития космической отрасли является подготовка кадров: важно привлекать молодежь в инженерные специальности через раннюю профориентацию и практическое участие в проектах, чтобы обеспечить отрасль квалифицированными специалистами в будущем.
Организатором форума выступает Госкорпорация "Роскосмос", оператором - Фонд Росконгресс при поддержке правительства Российской Федерации.​
МоскваРоссияНаталия ПоповаЮрий Гагарин (космонавт)Дмитрий БакановРоскосмосФонд "Росконгресс"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала