Правительство направит 4,5 триллиона рублей на космические проекты
15:20 09.04.2026 (обновлено: 16:04 09.04.2026)
Правительство направит 4,5 триллиона рублей на космические проекты

Мишустин: на развитие космической отрасли в РФ направят 4,5 трлн рублей

Звездное небо. Архивное фото
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Правительство направит около 4,5 триллиона рублей на создание собственной орбитальной станции и другие космические проекты, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
Он напомнил, что указанная сумма заложена в бюджет нацпроекта "Космос", который запустили в этом году.
"Средства пойдут на расширение спутниковой группировки, создание собственной орбитальной станции, разработку эффективных многоразовых ракет и другие приоритетные направления", — уточнил Мишустин на заседании кабмина, добавив, что особое внимание уделят кадрам.
Премьер призвал укреплять позиции России как одной из ведущих космических держав — это влияет на экономический рост, улучшение качества жизни граждан и обеспечение безопасности страны.
"Мы по праву гордимся тем, что отечественные ученые и инженеры открыли дорогу человечеству в околоземное пространство, задав ориентиры на многие десятилетия вперед", — добавил он в преддверии Дня космонавтки.
С 6 по 12 апреля в России проходит Неделя космоса. РИА Новости выступает ее информационным партнером.
