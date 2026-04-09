Член дублирующего экипажа МКС-56/57 космонавт "Роскосмоса" Олег Кононенко во время комплексных экзаменационных тренировок в Центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина

Член дублирующего экипажа МКС-56/57 космонавт "Роскосмоса" Олег Кононенко во время комплексных экзаменационных тренировок в Центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина

Космонавт Кононенко рассказал об использовании специй и приправ на МКС

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Российские космонавты на Международной космической станции (МКС) гораздо более умеренно употребляют в пищу различные приправы и соусы, чем их американские коллеги, сообщил в четверг начальник Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина, командир отряда космонавтов "Роскосмоса", космонавт Олег Кононенко.

"Я бы не согласился с тем, что американцы не используют специи. Они как раз используют специи, кетчупы, разную продукцию такого рода в большем объёме, чем мы", - сказал Кононенко в ходе сессии на Российском космическом форуме.

Он добавил, что российские космонавты начинают прибегать к соусам и приправам на второй-третий месяц полёта, когда рационы питания немного приедаются.

Астронавты из США, по словам космонавта, почти "всё едят с чем-то". Кроме того, в американских рационах на МКС представлена кухня из всех уголков мира, и специи, характерные для разных регионов.

В декабре 2025 года президент России Владимир Путин постановил ежегодно с 6 по 12 апреля проводить в стране Неделю космоса.