Японские ученые выяснили, почему кошки часто не доедают корм до конца

ТОКИО, 9 апр – РИА Новости. Ученые университета Иватэ в Японии выяснили причину, по которой кошки часто не доедают корм до конца.

Группа ученых под руководством профессора Масао Миядзаки обратила внимание на то, что кошки часто не доедают порцию корма до конца, а оставляют какую-то часть в миске.

"До сих пор выдвигались версии, что "так повелось еще до одомашнивания кошек" или из-за "непостоянства характера", но настоящей причины этого так и не было выяснено. Исследовательская группа во главе с профессором Масао Миядзаки с кафедры сельского хозяйства Университета Иватэ выяснила, что причина прерывания еды кошками не только в "насыщении", но глубоко связана с запахом", - говорится с сообщении университета на его официальном сайте.

Ученые создали контрольную группу из 12 кошек и стали измерять количество съедаемого корма в шести тестовых циклах по десять минут. Например, кошке предлагался корм, который она могла есть в течение десяти минут. Затем на десять минут кошке давали пустую миску и так далее, но при этом менялись условия эксперимента – предлагался один и тот же корм или каждый раз давали разный. Затем сравнивалось количество съеденной кошкой пищи за шесть циклов в зависимости от меняющихся условий.

Для начала сравнили поведение кошек при подаче одного и того же корма и при смене корма. Выяснилось, что при подаче одного и того же корма потребление с каждым разом значительно сокращалось, тогда как при подаче шести раз разного корма сокращение количества съеденного было намного более плавным.

Затем кошкам давали один и тот же корм пять раз и только на шестой раз предлагали новый корм. Кошки ели с каждым разом всё меньше, но в случае появления нового корма на шестой раз количество съеденного увеличивалось.

После этого ученые решили доказать, что такое поведение связано именно с запахом. Для этого они разработали специальную миску, в которую можно было поместить два вида корма, не смешивая их, и так, чтобы один из них издавал запах, но его нельзя было съесть. Кошки могли есть корм из верхнего отсека, а корм в нижнем отсеке был отделен перфорированной перегородкой – кошки могли только почувствовать запах, но не могли его съесть. Выяснилось, что когда в верхнем и нижнем отсеке был один и тот же корм, кошки от раза к разу снижали потребление. Но когда в нижнем отсеке корм заменили на другой, а верхний оставили прежним, кошки вновь стали есть больше, хотя корм был прежним, изменился только запах из нижнего отсека.

Ученые проводили также эксперименты со сменой запахов между кормлениями и смогли убедиться, что когда менялись запахи между кормлениями, то кошки начинали есть с большим аппетитом.

"Эти результаты говорят о том, что кошки перестают есть не только потому, что они сыты, но и потому, что они привыкают к запаху пищи и это может снижать их мотивацию к еде", - говорится в сообщении университета.