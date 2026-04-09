ФСБ раскрыла подробности об арестованном за госизмену экс-корреспонденте

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Обвиняемый в государственной измене экс-корреспондент "Радио Свободная Европа"* (признано в РФ СМИ-иноагентом и нежелательной организацией) вступил в ряды одного из подконтрольных СБУ киберсообществ в 2022 году, следует из предоставленного РИА Новости видео ФСБ России.
"Фигурант в 2022 году вступил в ряды одного из подконтрольных СБУ киберсообществ и уже с тех пор начал собирать и передавать в их интересах сведения в отношении критической информационной инфраструктуры страны для проведения целенаправленных компьютерных атак", - сказал на видео сотрудник ФСБ.
Следственным отделом УФСБ России по Забайкальскому краю возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 275 (государственная измена) УК России, задержанному избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
