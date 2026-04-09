"Романцев не ругался матом": Колосков раскритиковал интервью Евсеева

МОСКВА, 9 апр – РИА Новости, Олег Богатов. Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил РИА Новости, что ненормативная лексика со стороны главного тренера махачкалинского "Динамо" Вадима Евсеева недопустима и не красит специалиста, известные советские тренеры Михаил Якушин, Гавриил Качалин и Константин Бесков не позволяли себе такого.
"Я прочитал его фразу только с точками и не считал, сколько и чего сказал Евсеев. Но это недопустимо, одно дело - что-то сказать кому-то наедине после игры, и совсем другое – заявить такое в общении с журналистом. Для меня это звучит диковато, потому что я был хорошо знаком и с Михаилом Якушиным, и с Гавриилом Качалиным, и с Константином Бесковым, и с Валерием Лобановским. Я уже не говорю про Никиту Павловича Симоняна. Я не слышал, чтобы и Олег Романцев ругался матом", - сказал Колосков.
"Это нехорошее явление, и это не красит Евсеева как тренера, как педагога, как воспитателя. Наказания? Если в регламенте есть пункт о санкциях за применение тренером ненормативной лексики, значит, его надо наказывать. Если нет – надо этот пункт вписать. А пока достаточно общественного порицания", - добавил собеседник агентства.