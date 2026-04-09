Экс-замглавы управления спецпроектов Минобороны получил шесть лет колонии

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Тверской суд Москвы приговорил к 6 годам колонии строгого режима бывшего замначальника управления имуществом спецпроектов Минобороны Олега Васенина за получение взятки на 19 миллионов рублей, следует из данных в распоряжении РИА Новости.

"Тверской районный суд Москвы признал Васенина виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере – ред.), и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 19 миллионов 900 тысяч рублей", - говорится в этих данных.

Кроме того, после освобождения из колонии Васенину запрещено будет 5 лет занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, государственных корпорациях.

Как было установлено в суде, Васенин, занимая пост заместителя начальника ФГАУ "Управление имуществом специальных проектов" Минобороны России, получил взятки на сумму около 19 миллионов рублей, переданные несколькими частями.

Согласно оглашенным в суде материалам, управление заключило с ООО "Транслом" контракт по продаже вторичного сырья, контроль за его исполнением осуществлял Васенин, который прежде был гендиректором "Транслома". В результате его попустительства в 2021-2022 годах было похищено свыше 80 миллионов рублей бюджетных средств. Вину он полностью признал.