Белый дом назвал Клуни военным преступником

ВАШИНГТОН, 9 апр - РИА Новости. Директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг назвал американского актера Джорджа Клуни "военным преступником" и упрекнул в "отвратительной" игре после того, как последний раскритиковал президента США Дональда Трампа.