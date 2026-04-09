20:30 09.04.2026
Белый дом назвал Клуни военным преступником после его критики в адрес Трампа

Американский актер и кинорежиссер Джордж Клуни. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 апр - РИА Новости. Директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг назвал американского актера Джорджа Клуни "военным преступником" и упрекнул в "отвратительной" игре после того, как последний раскритиковал президента США Дональда Трампа.
Ранее Клуни выразил мнение, что угроза Трампа уничтожить иранскую цивилизацию является намерением совершить военное преступление.
"Единственный человек, совершающий "военные преступления", – это Джордж Клуни – своими ужасными фильмами и отвратительной актерской игрой", – написал Чунг в X.

Во вторник Трамп на фоне приближавшегося истечения своего ультиматума Ирану для заключения сделки и открытия Ормузского пролива заявил, что иранская цивилизация может безвозвратно прекратить свое существование.
В ночь на 8 апреля, Трамп заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи позже заявил об открытии Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
