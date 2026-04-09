Китай надеется на урегулирование конфликта на Ближнем Востоке - РИА Новости, 09.04.2026
11:07 09.04.2026
Китай надеется на урегулирование конфликта на Ближнем Востоке

МИД КНР надеется на устранение разногласий между Ираном и США

© РИА Новости / Николай Разуваев
Флаг Китая - РИА Новости, 09.04.2026
Флаг Китая . Архивное фото
ПЕКИН, 9 апр - РИА Новости. Китай надеется, что стороны конфликта на Ближнем Востоке устранят разногласия для скорейшего восстановления стабильности в регионе, заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
Ранее спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что США уже нарушили три ключевых пункта иранского предложения из 10 пунктов до начала переговоров, включая нарушение режима прекращения огня в Ливане, проникновение беспилотника в воздушное пространство Ирана и отрицание права Ирана на обогащение урана.
Дональд Трамп - РИА Новости, 08.04.2026
СМИ: Трамп утверждает, что КНР помогла Ирану и США договориться о перемирии
8 апреля, 05:59
"Мы надеемся, что заинтересованные стороны смогут воспользоваться возможностью мирного урегулирования, устранить разногласия посредством диалога и консультаций, а также поспособствовать скорейшему восстановлению мира и стабильности в Персидском заливе и на Ближнем Востоке", - сказала Мао Нин.
Президент США Дональд Трамп в ночь на среду заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Впоследствии Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Соединенные Штаты согласились с иранским предложением из десяти пунктов, и Тегеран начнет переговоры с США в пятницу в столице Пакистана Исламабаде.
Разбор завалов жилого дома, пострадавшего в результате американо-израильского удара в Тегеране - РИА Новости, 08.04.2026
США и Иран договорились о двухнедельном перемирии
8 апреля, 06:42
 
В миреИранСШАКитайМао НинМохаммад-Багер ГалибафДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
