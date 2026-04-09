В Кисловодске напавший на пенсионеров на лошади получил 4,5 года колонии
11:20 09.04.2026
В Кисловодске напавший на пенсионеров на лошади получил 4,5 года колонии

Наручники на руках. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 9 апр – РИА Новости. Суд в Ставропольском крае приговорил к 4,5 годам лишения свободы всадника, напавшего на пенсионеров в Кисловодске, сообщила прокуратура региона.
В октябре 2025 года в Кисловодске в районе городского озера между супружеской парой пенсионеров и двумя мужчинами, передвигавшимися на лошадях, возник словесный спор. Один из всадников не только допустил оскорбительные высказывания в адрес оппонентов, но и нанес несколько ударов нагайкой по их рукам.
Дело расследовалось по части 2 статьи 213 "Хулиганство".
"С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски потерпевших на общую сумму 470 тысяч рублей.
Отмечается, что подсудимый вину не признал, а решение суда в законную силу еще не вступило.
