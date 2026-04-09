В России появились рекомендации подачи хрена

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Традиционную русскую приправу хрен рекомендуется использовать только в свеженатертом виде, как отдельно, так и в составе других блюд, следует из проекта ГОСТа русской кухни, который есть в распоряжении РИА Новости.

"Подача блюда: Хрен рекомендуется использовать только в свеженатертом виде - как в виде самодостаточной приправы, так и в составе других блюд", - говорится в документе.

Приправа изготавливается из корня хрена, существует несколько ее видов. Так, натертый хрен допускается разводить сметаной или квасом, возможна и добавка уксуса, соли и сахара. В случае с красным хреном добавляется свекла. Хренодер или хреновина представляет в свою очередь хрен, измельченный с томатами и чесноком.

Кроме того, используется для приготовления не только корень хрена. В различных солениях или в качестве защитной оболочки для рыбы или мяса можно использовать листья хрена.