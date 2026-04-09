Рейтинг@Mail.ru
"Хезболла" нанесла ракетные удары по поселениям на севере Израиля - РИА Новости, 09.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:36 09.04.2026
"Хезболла" нанесла ракетные удары по поселениям на севере Израиля

"Хезболла" заявила о ракетном обстреле поселений на севере Израиля

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Бойцы движения "Хезболла"
Бойцы движения Хезболла - РИА Новости, 1920, 09.04.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Бойцы движения "Хезболла" . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЙРУТ, 9 апр - РИА Новости. Ливанское движение "Хезболлах" подвергло ракетному обстрелу поселения Метула и Кирьят-Шмона на севере Израиля в ответ на удары по Ливану, заявила пресс-службы движения.
"В защиту Ливана и его народа, а также в ответ на нарушение противником соглашения о прекращении огня после того, как сопротивление его соблюдало, а противник - нет, бойцы исламского нанесли ракетные удары по поселениям Кирьят-Шмона и Метула", - говорится в заявлении.
В "Хезболлах" отметили, что ответные удары будет продолжаться до тех пор, пока не прекратятся бомбардировки Ливана.
Ранее в четверг движение заявило об обстреле поселения Манара и нанесении ударов по живой силе и техники израильской армии на ливанской границе.
Израильские танки недалеко от границы между Израилем и Ливаном - РИА Новости, 1920, 09.04.2026
"Хезболла" атаковала израильских военных в ливанском пограничном поселении
Вчера, 11:07
 
В миреЛиванИзраильХезболлаВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала