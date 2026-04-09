"Хезболла" нанесла ракетные удары по поселениям на севере Израиля

БЕЙРУТ, 9 апр - РИА Новости. Ливанское движение "Хезболлах" подвергло ракетному обстрелу поселения Метула и Кирьят-Шмона на севере Израиля в ответ на удары по Ливану, заявила пресс-службы движения.
"В защиту Ливана и его народа, а также в ответ на нарушение противником соглашения о прекращении огня после того, как сопротивление его соблюдало, а противник - нет, бойцы исламского нанесли ракетные удары по поселениям Кирьят-Шмона и Метула", - говорится в заявлении.
В "Хезболлах" отметили, что ответные удары будет продолжаться до тех пор, пока не прекратятся бомбардировки Ливана.
Ранее в четверг движение заявило об обстреле поселения Манара и нанесении ударов по живой силе и техники израильской армии на ливанской границе.