"Хезболла" нанесла ракетные удары по поселениям на севере Израиля

БЕЙРУТ, 9 апр - РИА Новости. Ливанское движение "Хезболлах" подвергло ракетному обстрелу поселения Метула и Кирьят-Шмона на севере Израиля в ответ на удары по Ливану, заявила пресс-службы движения.

Ранее в четверг движение заявило об обстреле поселения Манара и нанесении ударов по живой силе и техники израильской армии на ливанской границе.