Капремонт культурного центра "Октябрь" в Электростали завершат к концу года

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Капитальный ремонт культурного центра "Октябрь" планируют завершить в подмосковной Электростали к концу года, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

В КЦ "Октябрь" располагаются 13 кружков и коллективов, среди которых цирковая труппа "Дружба", танцевальная команда "Силуэт", театральная мастерская "Начало". Каждый год здесь проходило порядка 200 мероприятий, которые посещали 70 тысяч зрителей.

С момента строительства центра в 1963 году капитальный ремонт в нем ни разу не проводился, поэтому он требовал обновления. В 2024 году здесь стартовал комплексный капитальный ремонт. Завершить его планируют в декабре 2026 года.

Губернатор региона Андрей Воробьев проверил, как идут работы, а также пообщался с сотрудниками КЦ "Октябрь".

"Прежде всего хочу поблагодарить преподавателей — активных и неравнодушных людей. То, что мы здесь проводим — это не просто капитальный ремонт, это масштабная реконструкция. Я очень надеюсь, что каждый уголок этого обновленного здания будет жить. Мы видели запрос жителей, знаем, что это место для города знаковое. Поэтому и приняли решение о реконструкции КЦ. Очень надеюсь, что строители не подведут и здесь все будет достойно и красиво. "Октябрь" — не первый и не последний объект в Электростали, который мы модернизируем", — сказал Воробьев, его слова приводит пресс-служба.

В ходе капремонта КЦ "Октябрь" проводятся масштабные работы: от укрепления фундамента и несущих стен до полного обновления всех инженерных систем и фасада с архитектурной подсветкой.

Важным шагом стало восстановление вращающейся сцены. Она позволит артистам делать свои спектакли более зрелищными и динамичными. А чтобы в концертном зале была более хорошая акустика, для отделки стен и потолка подобраны специальные материалы. Здесь также установят современный свет и звуковую аппаратуру, а для зрителей – новые удобные кресла.

После капремонта в КЦ "Октябрь" появится возможность открыть новые творческие кружки и студии.

В Электростали идет обновление и ряда других объектов. Вслед за спортшколой олимпийского резерва (СШОР), которую открыли после капремонта в конце прошлого года, к осени завершится обновление и СШОР по единоборствам "Электросталь" на улице Красной. Она начала работать в 1958 году, здесь воспитывают будущих мастеров самбо, дзюдо, каратэ, греко-римской борьбы, проходят турниры и мастер-классы.

Преобразится и детская музыкальная школа на улице Николаева. Это здание 1959 года постройки обновят полностью: от фундамента до кровли и фасада. Внутри заменят все трубы и проводку, установят кондиционеры и сделают перепланировку, чтобы классы стали удобнее. На первом этаже создадут безбарьерную среду для маломобильных жителей.

В следующем году приобретут новый облик и два общественных пространства в Электростали. Одно из них – сквер Машиностроителей у "Катюши". Мемориальную зону тут обновят и дополнят новыми площадками: детским игровым городком и спорткластером с воркаутом, стритболом и настольным теннисом, а также обновят многое другое.

Кроме того, перемены ждут лесопарк "Юбилейный". Вот уже почти 60 лет он является центром притяжения для жителей округа, которые любят здесь проводит время зимой и летом, участвовать в спортивных мероприятиях. Концепция благоустройства предусматривает создание большой детской игровой площадки и современной спортивной зоны (для игр с мячом, воркаута).