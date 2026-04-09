На Камчатке врио директора школы осудили за растрату
08:07 09.04.2026
На Камчатке врио директора школы осудили за растрату

На Камчатке осудили врио директора школы за растрату на ремонт спортзала

П.-КАМЧАТСКИЙ, 9 апр - РИА Новости. В Олюторском районе Камчатки вынесли приговор 54-летней женщине, которая, руководя школой, потратила бюджетные деньги на некачественный ремонт тренажерного зала и замену окон, сообщили в прокуратуре Камчатского края.
"Вынесен приговор о растрате денег, выделенных на ремонт школьного тренажерного зала", - проинформировало ведомство в Telegram.
Суд установил, что в июле 2023 года врио директора Апукской средней школы заключила два контракта с индивидуальным предпринимателем на общую сумму более 1,6 миллиона рублей. Деньги выделили на ремонт тренажерного зала и замену оконных блоков, работы должны были закончить к 1 сентября 2023 года.
Однако частично отремонтированный зал переоборудовали в учительскую, а закупленное спортивное снаряжение поставили в другой класс. Замененные оконные рамы так и не облицевали. Несмотря на это, женщина полностью оплатила работы из бюджета Олюторского района. Ущерб превысил 300 тысяч рублей.
Суд признал ее виновной в двух эпизодах растраты и назначил наказание в виде штрафа в 200 тысяч рублей.
