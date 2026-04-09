Шапша поручил проверить школу в Калуге, где дети заболели ротавирусом

ЯРОСЛАВЛЬ, 9 апр – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша поручил разобраться в ситуации в школе в Калуге, где несколько человек заболели ротавирусом, а двое из них госпитализированы.
"В настоящее время в школе №44 отдельные классы закрыты на карантин по ОРВИ. Также у нескольких детей наблюдаются симптомы ротавирусной инфекции, двое из них проходят лечение в инфекционной больнице. Школа уже провела санитарную обработку помещений. Информация о заболеваемости направлена в Роспотребнадзор — ведомство держит ситуацию на контроле", - сообщила в четверг администрация Калуги.
Отмечается, что специалисты Роспотребнадзора проверили школьную столовую: нарушений не выявлено.
На ситуацию отреагировал губернатор Калужской области Владислав Шапша.
"Поручил министру образования и науки Калужской области Александру Аникееву взять на личный контроль случай с заболевшими детьми в школе №44 города Калуги. Необходимо совместно с Роспотребнадзором определить причины и источники произошедшего. Обязательно держать связь с родителями, реагировать на их обращения быстро и по делу, открыто и ясно сообщать им о ситуации в школе", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что держит ситуацию на контроле.