Юрист рассказал, как заранее защититься от кредитов
19:06 09.04.2026
Юрист рассказал, как заранее защититься от кредитов

Юрист Семеновский: самозапрет является надежным способом защиты от кредитов

Банковские карты Visa и Mastercard. Архивное фото
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Самым надежным способом защитить себя заранее от чужих кредитов является самозапрет, рассказал в беседе с 360.ru юрист, доцент департамента международного и публичного права Финансового университета при правительстве РФ Игорь Семеновский.
"Как защититься заранее. Самый надежный способ, по словам собеседника... установить самозапрет на кредиты через "Госуслуги", - пишет 360.ru со ссылкой на Семеновского.

Юрист уточнил, что если кредит уже оформили, необходимо действовать последовательно. Семеновский перечислил пять шагов, которые необходимо пройти в такой ситуации.
Во-первых, стоит написать заявление в банк или микрофинансовую организацию (МФО), которая выдала деньги. В нем надо попросить провести внутреннее расследование и предоставить копии документов, на основании которых оформили заем. Второй шаг - обратиться в Банк России и прокуратуру, чтобы финансовую организацию проверили на предмет того, как она соблюдает законы о борьбе с мошенниками.
Следующим важным действием является подача заявления в полицию по факту мошенничества. Сделать это можно лично в районном отделе или онлайн через сайт МВД. Семеновский советует максимально подробно изложить все обстоятельства и приложить документы из банка. Иначе в суде кредитная организация может переложить ответственность на клиента.
Талон-уведомление из полиции о принятии заявления нужно отправить в банк. Это поможет добиться аннулирования кредита и снятия финансовой нагрузки. Если банк или МФО отказываются списывать долг, придется идти в суд. Для этого важно сохранять все копии обращений, переписку с кредиторами и любые другие доказательства.
"Также полезно проверять свою кредитную историю - бесплатно это можно сделать два раза в год. И конечно, нельзя переходить по подозрительным ссылкам и сообщать личные данные незнакомцам. При потере телефона, паспорта или паролей от личных кабинетов следует сразу обратиться в полицию или банк", - подчеркивается в сообщении 360.ru.

