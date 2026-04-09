Юрист рассказал, как заранее защититься от кредитов

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Самым надежным способом защитить себя заранее от чужих кредитов является самозапрет, рассказал в беседе с Самым надежным способом защитить себя заранее от чужих кредитов является самозапрет, рассказал в беседе с 360.ru юрист, доцент департамента международного и публичного права Финансового университета при правительстве РФ Игорь Семеновский.

« "Как защититься заранее. Самый надежный способ, по словам собеседника... установить самозапрет на кредиты через "Госуслуги", - пишет 360.ru со ссылкой на Семеновского.

Юрист уточнил, что если кредит уже оформили, необходимо действовать последовательно. Семеновский перечислил пять шагов, которые необходимо пройти в такой ситуации.

Во-первых, стоит написать заявление в банк или микрофинансовую организацию (МФО), которая выдала деньги. В нем надо попросить провести внутреннее расследование и предоставить копии документов, на основании которых оформили заем. Второй шаг - обратиться в Банк России и прокуратуру, чтобы финансовую организацию проверили на предмет того, как она соблюдает законы о борьбе с мошенниками.

Следующим важным действием является подача заявления в полицию по факту мошенничества. Сделать это можно лично в районном отделе или онлайн через сайт МВД. Семеновский советует максимально подробно изложить все обстоятельства и приложить документы из банка. Иначе в суде кредитная организация может переложить ответственность на клиента.

Талон-уведомление из полиции о принятии заявления нужно отправить в банк. Это поможет добиться аннулирования кредита и снятия финансовой нагрузки. Если банк или МФО отказываются списывать долг, придется идти в суд. Для этого важно сохранять все копии обращений, переписку с кредиторами и любые другие доказательства.