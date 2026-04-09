Захарова прокомментировала атаки Израиля по Ливану

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Израиль атаковал Ливан практически сразу после вступления в силу перемирия, когда появилась возможность выхода на дипломатическое урегулирование кризиса, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Обращает на себя внимание тот факт, что она (атака на Ливан - ред.) была осуществлена практически сразу после вступления в силу американо-иранской договорённости о двухнедельном перемирии, когда появилась возможность выхода на дипломатическое урегулирование острого военно-политического кризиса в регионе", - говорится в комментарии Захаровой на сайте министерства.