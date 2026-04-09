Рейтинг@Mail.ru
Удары Израиля по Ливану угрожают перемирию, заявила Каллас - РИА Новости, 09.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:02 09.04.2026 (обновлено: 12:10 09.04.2026)
Удары Израиля по Ливану угрожают перемирию, заявила Каллас

Каллас: удары Израиля по Ливану выходят за рамки права на самооборону

© REUTERS / Gleb GaranichКая Каллас
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 9 апр - РИА Новости. Израильские удары по Ливану выходят за рамки права на самооборону и ставят под угрозу перемирие между США и Ираном, заявила глава евродипломатии Кая Каллас.
"Хезболлах" втянуло Ливан в войну, но право Израиля на самооборону не оправдывает столь масштабные разрушения. Израильские удары, в результате которых минувшей ночью погибли сотни людей, едва ли можно считать действиями в рамках самообороны. Действия Израиля ставят под серьёзную угрозу режим прекращения огня между США и Ираном. Перемирие с Ираном должно распространяться и на Ливан", - написала она в соцсети X.
В среду Армия Израиля заявила, что наносит удары по объектам "Хезболлах" в Бейруте, под обстрел попали центральные районы ливанской столицы. По данным министерства здравоохранения Ливана, в результате массированных авиаударов Израиля по Бейруту, его пригороду и населенным пунктам на юге Ливана погибли 182 человека и 890 получили ранения.
Президент США Дональд Трамп в ночь на среду заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи позже заявил об открытии Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Говоря о ситуации в Ливане, Трамп заявил, что прекращение ударов Израиля по этой стране не было включено в соглашение о прекращении огня с Ираном из-за шиитского движения "Хезболлах".
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
Израиль готов ограничить удары в Ливане ради сделки с Ираном, заявил Вэнс
8 апреля, 22:49
 
ИзраильЛиванСШАВоенная операция США и Израиля против ИранаКайя КалласДональд ТрампИранАббас АракчиХезболлаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала