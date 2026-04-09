Удары Израиля по Ливану угрожают перемирию, заявила Каллас

БРЮССЕЛЬ, 9 апр - РИА Новости. Израильские удары по Ливану выходят за рамки права на самооборону и ставят под угрозу перемирие между США и Ираном, заявила глава евродипломатии Кая Каллас.
"Хезболлах" втянуло Ливан в войну, но право Израиля на самооборону не оправдывает столь масштабные разрушения. Израильские удары, в результате которых минувшей ночью погибли сотни людей, едва ли можно считать действиями в рамках самообороны. Действия Израиля ставят под серьёзную угрозу режим прекращения огня между США и Ираном. Перемирие с Ираном должно распространяться и на Ливан", - написала она в соцсети X.
В среду Армия Израиля заявила, что наносит удары по объектам "Хезболлах" в Бейруте, под обстрел попали центральные районы ливанской столицы. По данным министерства здравоохранения Ливана, в результате массированных авиаударов Израиля по Бейруту, его пригороду и населенным пунктам на юге Ливана погибли 182 человека и 890 получили ранения.
Президент США Дональд Трамп в ночь на среду заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи позже заявил об открытии Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Говоря о ситуации в Ливане, Трамп заявил, что прекращение ударов Израиля по этой стране не было включено в соглашение о прекращении огня с Ираном из-за шиитского движения "Хезболлах".