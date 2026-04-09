Исследование: 63% зрителей досматривают фильм, даже если его заспойлерили

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Команда VK Видео выяснила, как пользователи относятся к спойлерам и как защищаются от них. Почти половина (40%) пользователей не любят, когда им раскрывают сюжетные повороты, 51% прекращают обсуждать фильм или сериал, чтобы сохранить интригу. Никогда не сталкивались со спойлерами только 5% аудитории.

Чаще всего негативно на спойлеры реагируют пользователи в возрасте 18–24 лет (58%) и 25–34 лет (50%). 32% респондентов относятся к спойлерам нейтрально, а 28% — положительно. Позитивное отношение чаще встречается среди женщин по сравнению с мужчинами (33% и 21%) и среди пользователей старше 45 лет (39%).

Только 5% опрошенных отметили, что никогда не сталкивались со спойлерами. 18% аудитории сообщили, что постоянно встречаются с ними: чаще это пользователи, которые в целом относятся положительно к раскрытию интриги (29%).

При этом 7% респондентов признались, что часто сами преждевременно раскрывают кому-то сюжет или важные детали фильма или сериала. Ещё 25% делают это время от времени. Из тех, кто спойлерит, 16% делают это намеренно, а 62% — случайно. 35% опрошенных сообщили, что никогда не спойлерят сами.

Несмотря на то что 40% опрошенных относятся к спойлерам негативно, это не всегда влияет на поведение зрителей. 63% респондентов продолжат смотреть фильм или сериал, даже если кто-то расскажет им важные детали сюжета. Среди тех, кто относится к спойлерам положительно, этот показатель достигает 77%. И только 6% пользователей готовы отказаться от просмотра после спойлера.

Самый распространённый способ защиты от спойлеров — избегать обсуждений фильма или сериала и прекращать разговоры о сюжете. Так поступают 51% опрошенных. 17% пользователей намеренно меньше используют соцсети, когда выходит ожидаемый фильм, чтобы сохранить для себя интригу.

Часть аудитории видит в спойлерах практическую пользу: 44% опрошенных признались, что могут сами искать их, чтобы понять, стоит ли тратить время на просмотр. А в некоторых случаях спойлеры могут усиливать интерес к контенту: у 33% респондентов желание посмотреть фильм или сериал возрастает после случайного спойлера.