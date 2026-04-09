Суд принял иск об изъятии имущества ростовского экс-губернатора Чуба

КРАСНОДАР, 9 апр – РИА Новости. Октябрьский районный суд Краснодара принял к производству иск Генпрокуратуры РФ об изъятии в доход государства имущества бывшего губернатора Ростовской области Владимира Чуба, следует из данных суда.

Владимир Чуб был назначен главой администрации Ростовской области в 1991 году, затем был избран губернатором. Он управлял регионом до 2010 года.