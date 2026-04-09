Суд принял иск об изъятии имущества ростовского экс-губернатора Чуба

КРАСНОДАР, 9 апр – РИА Новости. Октябрьский районный суд Краснодара принял к производству иск Генпрокуратуры РФ об изъятии в доход государства имущества бывшего губернатора Ростовской области Владимира Чуба, следует из данных суда.
По информации из картотеки, Генпрокуратура обратилась с иском "Об обращении в доход государства движимого и недвижимого имущества в рамках мероприятий, проводимых на основании федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам".
В пресс-службе суда подтвердили РИА Новости, что один из ответчиков – экс-губернатор Ростовской области Владимир Чуб.
Всего в иске восемь ответчиков-физлиц. Среди них, предположительно, депутат заксобрания Краснодарского края, основатель холдинга "Элиас Групп" Борис Юнанов и основатель агропромышленной группы "Юг Руси" Сергей Кислов. А также четыре юрлица: ООО "Конкур", ООО "Неоразвитие", ООО "Специализированный застройщик Малюгина", ООО "Финтрек".
Владимир Чуб был назначен главой администрации Ростовской области в 1991 году, затем был избран губернатором. Он управлял регионом до 2010 года.