В Иркутске проводят проверку после видео дорожного конфликта со стрельбой

ИРКУТСК, 9 апр - РИА Новости. Проверка была начата в Иркутске после публикации в соцсетях видеозаписи дорожного конфликта со стрельбой, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ГУ МВД региона.
В Иркутске водители на одной из городских трасс стали свидетелями дорожного конфликта. На записи с видеорегистратора, выложенной в соцсетях, видно, как к легковому автомобилю, стоящему на дороге, подбегают пятеро молодых людей, один из них разбивает боковое стекло, второй пытается открыть дверь. В это время навстречу им из впереди идущей иномарки выходят трое молодых мужчин, один из них стреляет. Нападавшие отступают.
"По факту видеозаписи дорожного конфликта со стрельбой, опубликованной в соцсетях, сотрудниками полиции проводится проверка", - сообщил собеседник агентства.