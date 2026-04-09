Главы МИД Турции и Пакистана обсудили переговоры США и Ирана

АНКАРА, 9 апр - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан обсудил с главой МИД Пакистана Исхаком Даром планируемые переговоры США и Ирана в Исламабаде, сообщил РИА Новости источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.
"Министр иностранных дел Хакан Фидан провел сегодня (9 апреля - ред.) телефонный разговор с министром иностранных дел Пакистана Мухаммадом Исхаком Даром", - сообщил собеседник агентства.
В ходе беседы были обсуждены ход временного перемирия США и Ирана и переговоры, которые начнутся в Исламабаде.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о гибели мирных жителей и разрушениях. Иран осуществлял ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Президент США Дональд Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели.