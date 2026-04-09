Главы МИД Турции и Пакистана обсудили переговоры США и Ирана

АНКАРА, 9 апр - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан обсудил с главой МИД Пакистана Исхаком Даром планируемые переговоры США и Ирана в Исламабаде, сообщил РИА Новости источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.