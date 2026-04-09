Иран перейдет к новому этапу управления Ормузским проливом, заявил Хаменеи
20:50 09.04.2026 (обновлено: 21:31 09.04.2026)
Иран перейдет к новому этапу управления Ормузским проливом, заявил Хаменеи

Грузовое судно в Персидском заливе недалеко от Ормузского пролива. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 9 апр — РИА Новости. Тегеран продолжит контролировать Ормузский пролив, заявил верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи.
"Управление Ормузским проливом мы обязательно выведем на новый этап", — сказал он.
Ормузский пролив: закрытие, значение для Ирана и всего мира
Хаменеи подчеркнул, что ИРИ будет требовать репарации за причиненный ущерб и пролитую кровь. Обращаясь к нации, он отметил, что иранцы "одержали победу в третьей эпической священной обороне".
Глава Белого дома Дональд Трамп, в свою очередь, пригрозил Ирану болезненными последствиями, если республика не пойдет на мирное соглашение.
Ранее вечером глава МИД ИРИ Аббас Аракчи заявил, что безопасное передвижение судов через Ормуз станет возможным при соблюдении обязательств американской стороной. А президент Ирана Масуд Пезешкиан назвал атаки Израиля на Ливан нарушением перемирия, предупредив, что они могут сорвать переговоры с Соединенными Штатами.
До этого спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что Вашингтон уже нарушил три пункта мирного предложения, поэтому прекращение огня нецелесообразно. В частности, глава Пентагона Пит Хегсет вновь допустил силовое изъятие урана. А ЦАХАЛ нанесла мощный удар по Ливану, от которого, по последним данным, погибли почти 200 человек.
С третьей попытки: почему Иран согласился на переговоры с Америкой
О перемирии Вашингтон и Тегеран договорились в ночь на среду, а на 10 апреля запланированы переговоры в Исламабаде. В основу будущего соглашения может лечь план Ирана из десяти пунктов, который, как сообщалось, одобрил и Вашингтон.
В числе прочего он включает снятие с ИРИ санкций, закрепление за ней контроля над Ормузским проливом, право на обогащение урана, а также прекращение боев по всем фронтам, включая операцию Израиля против "Хезболлы" в Ливане.
Нетаньяху поручил начать переговоры с Ливаном о разоружении "Хезболлы"
Моджтаба ХаменеиОрмузский проливИранВоенная операция США и Израиля против ИранаСШАИзраильДональд Трамп
 
 
