Аракчи назвал условие для безопасного движения судов по Ормузскому проливу
19:31 09.04.2026
Аракчи назвал условие для безопасного движения судов по Ормузскому проливу

Аракчи: передвижение судов по Ормузу возможно при следовании США обязательствам

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 9 апр - РИА Новости. Безопасное передвижение судов по Ормузскому проливу станет возможным при соблюдении США своих обязательств, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи в ходе телефонного разговора с российским коллегой Сергеем Лавровым.
"Безопасное передвижение судов по этому водному пути на основе предписаний и в координации с вооруженными силами Ирана по определенным маршрутам и с соблюдением мер технического характера станет возможным, если американская сторона будет привержена своим обязательствам", - сказал Аракчи на фоне перемирия с США, одним из условий которого называлось открытие Ираном Ормузского пролива.
