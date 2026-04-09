Аракчи назвал условие для безопасного движения судов по Ормузскому проливу

ТЕГЕРАН, 9 апр - РИА Новости. Безопасное передвижение судов по Ормузскому проливу станет возможным при соблюдении США своих обязательств, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи в ходе телефонного разговора с российским коллегой Сергеем Лавровым.