Удары Израиля по Ливану угрожают срывом мирного процесса, заявил Мерц

БЕРЛИН, 9 апр - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц подверг резкой критике удары Израиля по Ливану и заявил, что такие действия угрожают срывом мирного процесса на Ближнем Востоке.

Он напомнил, что вместе с другими главами государств и правительств обратился в среду к израильскому правительству с призывом прекратить ожесточенные атаки против Ливана.