Удары Израиля по Ливану угрожают срывом мирного процесса, заявил Мерц

БЕРЛИН, 9 апр - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц подверг резкой критике удары Израиля по Ливану и заявил, что такие действия угрожают срывом мирного процесса на Ближнем Востоке.
"С особой озабоченностью мы следим за ситуацией на юге Ливана. Жестокость, с которой Израиль ведет там войну, может сорвать весь мирный процесс. А этого нельзя допустить", - сказал Мерц, выступая с заявлением в Берлине об актуальной международной ситуации. Трансляцию вел телеканал Phoenix.
Он напомнил, что вместе с другими главами государств и правительств обратился в среду к израильскому правительству с призывом прекратить ожесточенные атаки против Ливана.
По его словам, министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль также дважды обсуждал этот вопрос в среду в ходе разговора со своим израильским коллегой Гидеоном Сааром.
"Я также лично нахожусь в контакте с премьер-министром (Израиля Биньямином - ред.) Нетаньяху. Как и в последние недели, мы тесно и постоянно координируем свои действия с нашими партнерами в Европе и регионе", - уточнил канцлер ФРГ.
После сообщений о достижении двухнедельного прекращения огня между Ираном и США, включая остановку боевых действий в Ливане, движение "Хезболлах" приостановило операции против Израиля. В четверг боевые действия шиитского сопротивления возобновились после того, как в среду Израиль подверг массированным ударам Бейрут и населенные пункты на юге Ливана.