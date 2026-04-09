Ормузский пролив открыт для судов, заявили в МИД Ирана - РИА Новости, 09.04.2026
17:12 09.04.2026
Ормузский пролив открыт для судов, заявили в МИД Ирана

Замглавы МИД Хатибзаде: Ормуз открыт для всех, кто получил разрешение от Ирана

© NASA Вид на Ормузский пролив из космоса
Вид на Ормузский пролив из космоса. Архивное фото
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Ормузский пролив открыт для судов, но есть ограничения технического характера, заявил замглавы МИД Ирана Саид Хатибзаде.
Президент США Дональд Трамп в ночь на среду заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи позже заявил об открытии Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
"(Ормузский пролив открыт - ред.) для всех - для всех, кто получил разрешение от Ирана и находится в контакте с иранскими властями", - сказал дипломат телеканалу ITV.
Отвечая на вопрос о том, позволит ли Иран американским судам проходить через Ормузский пролив, дипломат отметил, что "никакой разницы нет", но уточнил, что это будет возможно при условии отсутствия "враждебного поведения".
Он также отметил, что есть ряд ограничений технического характера, для прохода судов необходима координация с Ираном.
В свою очередь министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в ходе телефонного разговора с главой МИД Южной Кореи Чон Хёном заявил, что судоходство по Ормузскому проливу станет возможным при соблюдении обязательств по остановке боевых действий на Ближнем Востоке.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществлял ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
