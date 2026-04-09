Ормузский пролив открыт для судов, заявили в МИД Ирана

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Ормузский пролив открыт для судов, но есть ограничения технического характера, заявил замглавы МИД Ирана Саид Хатибзаде.

"(Ормузский пролив открыт - ред.) для всех - для всех, кто получил разрешение от Ирана и находится в контакте с иранскими властями", - сказал дипломат телеканалу ITV.

Отвечая на вопрос о том, позволит ли Иран американским судам проходить через Ормузский пролив, дипломат отметил, что "никакой разницы нет", но уточнил, что это будет возможно при условии отсутствия "враждебного поведения".

Он также отметил, что есть ряд ограничений технического характера, для прохода судов необходима координация с Ираном.

В свою очередь министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в ходе телефонного разговора с главой МИД Южной Кореи Чон Хёном заявил, что судоходство по Ормузскому проливу станет возможным при соблюдении обязательств по остановке боевых действий на Ближнем Востоке